Blanche krijgt krop in de keel na succeswensen van het thuisfront

Het legendarische zangduo Nicole & Hugo had een leuke opdracht klaar voor Peter Van de Veire. De radiopresentator die nu aanwezig is in Kiev voor het Eurovisiesongfestival kreeg de opdracht om Blanche op een originele manier succes te wensen voor de finale die zaterdag plaatsvindt.

Tijdens een interview met Blanche haalt Peter Van de Veire heel nonchalant een iPad uit. “Blanche, ik heb iets kleins voor je mee”, steekt hij van wal. En wat volgt, bezorgt de zangeres een serieuze krop in de keel. Het zijn allemaal filmpjes van vrienden en familie die de ‘City Lights’ zangeres succes wensen. Duidelijk geëmotioneerd zegt ze dat ze dat helemaal niet verwacht had. “Ik moet hier om wenen. Dat is zo lief!”