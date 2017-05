Hooligans opgepakt voor Lyon-Ajax

De Franse politie heeft woensdagavond in Lyon elf supporters gearresteerd bij een clash tussen ultra’s van Ajax en Lyon. Dat meldt AFP. Donderdagavond nemen de twee teams het tegen mekaar op in hun terugwedstrijd van de halve finale van de Europa League.

Het ging in Lyon om een georganiseerd gevecht tussen gewelddadige fans van Ajax en Olympique Lyon. De politie pakte tien Franse en één Nederlandse hooligan op. De Franse ordetroepen benadrukken dat ze heel snel tussenbeiden zijn gekomen en dat er geen gewonden gevallen zijn. Er is voor de wedstrijd extra veiligheidspersoneel opgetrommeld, maar de match wordt in principe niet als risicogeval beschouwd.

In de heenmatch in Amsterdam werd het 4-1 voor Ajax.