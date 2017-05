Burgemeester Bart Seldeslachts wil zichzelf opvolgen

Kontich - Huidig burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) is kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester na de verkiezingen van oktober 2018.

Het partijbestuur van N-VA Kontich-Waarloos heeft op 8 mei de kandidatuur van huidig burgemeester Bart Seldeslachts om zichzelf op te volgen na de verkiezingen van 14 oktober 2018, unaniem goedgekeurd.

Bart Seldeslachts is 42 jaar oud, gehuwd en heeft 3 kinderen. Hij is reeds 25 jaar actief in de Volksunie en N-VA en was na de verkiezingen van 2012 gedurende 3 jaar schepen. In januari 2016 werd hij burgemeester ter opvolging van Erik Jacobs (N-VA) en tegen de verkiezingen zal hij dus 3 jaar burgemeester zijn. Hij is tevens voorzitter van de brandweer Zone Rand.

“Ik vind het een hele eer om de lijst voor mijn partij te mogen aanvoeren. Voor mij is burgemeester zijn een fulltime engagement dat ik graag wil opnemen voor iedereen van Kontich-Waarloos. Ik wil ten dienste staan van alle inwoners en heel bereikbaar zijn; iedereen mag me altijd bellen of mailen. Ook op het gemeentehuis kan men altijd langskomen: mijn deur staat altijd open,” klinkt het bij Bart Seldeslachts.