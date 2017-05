“Ik zeg nog ‘u’ tegen mijn opa”

Essen - Niets doet vermoeden dat er Nederlands bloed door de aderen van Anja van Kasteren (53) en Annemiek van Overveld (31) zou stromen. Toch zijn ze twee van de vele Vlaamse grensbewoners die Nederlandse roots hebben.

We staan in de file naar Antwerpen en worden nauwelijks gehoord in Brussel, maar net over de grens, in onze eigen achtertuin, gaapt vaak een nog onbekende wereld. Nog tot en met 12 mei brengen we daar verandering in met reportages over het leven rond de landgrens.

“Mijn moeder is van Essen en mijn vader komt uit het Nederlandse Ossendrecht”, zegt Annemiek. “Zelf ben ik hier geboren en getogen. Ik woon hier dan ook graag. Eigenlijk weet ik niet beter. Ik voel me op en top Belg.”

“Mijn moeder is ook Belgische en mijn vader komt uit Tilburg”, vertelt Anja. “Ze leerden elkaar kennen in Antwerpen. Mijn Nederlandse afkomst verbaast veel mensen, omdat ik mijn hele leven in België heb gewoond. Toch heb ik sommige zaken met de Nederlandse paplepel meegekregen. Zo zal ik altijd ‘u’ tegen mijn opa of ouders zeggen. Iets wat in Nederland altijd uit respect wordt gedaan tegenover een oudere persoon, maar in België amper. Het is iets dat ik ook aan mijn kleindochter doorgeef.”