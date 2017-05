"De grote instroom van Nederlanders is al lang gestopt"

Essen - De instroom van Nederlanders is ondertussen wat stilgevallen. Wie nu hier nog een huis koopt, doet dat vooral omwille van de keuzevrijheid.Huizen zijn bij ons niet goedkoper dan in Nederland, maar vrijheid om in eigen stijl te bouwen is wel groter.

In het begin van de jaren 2000 was het voor Nederlanders bijzonder interessant om net over de grens te komen wonen. De instroom van Nederlanders is ondertussen wat stilgevallen. Wie nu hier nog een huis koopt, doet dat vooral omwille van de keuzevrijheid.

Zeventien jaar geleden was er in de grensstreek een grote instroom van Nederlanders. Dat zorgde ervoor dat er in sommige straten van bepaalde wijken uitzonderlijk veel Nederlanders wonen. Toch integreren onze noorderburen zich goed. Ze nemen deel aan het sociale leven, sturen hun kinderen naar Belgische scholen en passen zich aan onze gewoonten aan. Alleen de taal verraadt hun afkomst en misschien zijn ze ook net iets mondiger dan de doorsnee Vlaming.

De instroom van Nederlanders die in België komen wonen, is min of meer stilgevallen. “Dat komt doordat de vastgoedmarkt in de grensstreek veranderd is”, zegt Rudy Neys van Immo Neys in Essen. “Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden. De belangrijkste reden is de fiscaliteit. Zo’n 95% van de Belgen die een woning kopen, steekt er voor een groot deel zijn eigen geld in en betaalt zijn lening doorgaans terug met een vaste rentevoet. Een Nederlander die destijds een woning kocht, kreeg een financiering voor het volledige bedrag en betaalde geen kapitaal maar alleen de rente.”

Tot we in 2008 in een crisis terechtkwamen. “Ondertussen is deze manier van werken in Nederland rechtgezet. De Nederlandse regering deed een inspanning en verminderde de registratierechten van 6 naar 2%, terwijl het in België 10% is. Het verschil tussen de Nederlandse en de Belgische huizenmarkt is daardoor kleiner geworden en daardoor leeft de huizenmarkt in Nederland weer op. Vroeger kon je voor 400.000 euro een villa in Essen kopen. In Nederland had je voor die prijs alleen een halfopen bebouwing. Een prijsverschil van 30 tot 40%. Dat verschil is nu misschien nog maar 10%.”

Ondertussen loopt de huizenmarkt weer goed in Nederland. “Waar we vroeger voor 20% aan huizen aan Nederlanders verkochten, is dat vandaag nog ongeveer 5%. Zij kopen hier vooral omdat ze hier meer keuzevrijheid in bouwstijl hebben, iets wat je in Nederland veel minder hebt, maar zeker niet meer om het fiscale voordeel. Ondanks het feit dat de grote massa van Nederlanders die in de grensstreek een huis aankopen afneemt, zien we toch dat in heel Vlaanderen het eerste kwartaal van 2017 het drukste ooit in Vlaanderen is geweest. We kunnen dus gerust zeggen dat het enorm drukke tijden zijn in de huizenverkoop.”