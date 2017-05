Spaanse parlement wil dat Franco verhuist

Het Spaanse parlement heeft donderdag de conservatieve regering in Madrid gevraagd de stoffelijke resten van generaal Franco op te graven en elders onder te brengen. De Spaanse dictator ligt al 41 jaar begraven in een immens mausoleum in El Valle de los Caidos (De Vallei van de Gesneuvelden) op een vijftigtal kilometer van Madrid. De tekst werd in de Cortès goedgekeurd met 198 stemmen tegen één. De leden van de regerende Partido Popular (PP) onthielden zich; de PP is dan ook een directe erfgenaam van het franquisme.