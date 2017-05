Scholieren rijden Ronde van Ranst

Ranst - De 350 jongens en meisjes die in de zeven Ranstse scholen in het vijfde en zesde leerjaar zitten, reden in de Broechemse Moervelden hun Ronde van Ranst.

Het is de tweede maal dat de Sportraad met hulp van vele clubs een dergelijke sportdag organiseert. “Vorig jaar stond alles in het teken van wandelen en stappen. Het idee is ontstaan met de actie ‘Ranst beweegt’. Het weer zat toen ook mee en de dag was een meevaller. Dit jaar hebben we de klemtoon gelegd op fietsen. Alle leerlingen leggen wel een aantal rondjes op de fiets af waarbij ze ook behendigheidstests uitvoeren; dan kunnen ze kiezen uit het gamma sporten. We hebben ook steun van de wielerschool gekregen en dat maakt dit soort organisatie haalbaar. Daarom durf ik ook nog niet beloven dat we elk jaar dit soort sportdag kunnen aanbieden.”zegt sportfunctionaris Sonja Domen.

Na de verwelkoming en een stevige opwarming mochten de leerlingen aan de slag. Op het fietsparcours moesten kunstjes uitgehaald worden zoals onder een hindernis rijden of over een kantelende plank rijden. De meeste fietsers slaagden probleemloos in de opdrachten. Eén van de meest gehoorde zinnetjes was :’is het nu al gedaan?’

Maar dan volgde er nog een hele reeks activiteiten met wel enkele verrassende dingen . Naast op gekke fietsjes rijden was er ook Ball Bouncer wat je kan zien als een aanloop naar hockey. In de paardenring waar meestal de paarden voor het springwerk zorgen stonden wel hindernissen opgesteld maar die moesten nu zonder paard genomen worden.

Eén van de populairste activiteiten was zeker de lasermix waarbij de deelnemers elkaar met lasergeweren onder vuur namen.

Kinderen die liever wat traditioneler aan de slag gingen konden zich uitleven op roeimachines,voetbal, korfbal of tennis. Echt folkloristisch was ook een optie met petanque of wipschieten.