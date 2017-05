Stroompanne treft tweeduizend gezinnen

Sint-Katelijne-Waver / Mechelen - Een grote stroompanne heeft donderdagvoormiddag een tweeduizendtal gezinnen in de buurt van de wijk Kauwendaal, op de grens met Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, een tijdlang zonder stroom gezet. De panne werd veroorzaakt door een defect aan een ondergrondse kabel op het middenspanningsnet.

De panne ontstond om 10u in de Groenstraat nadat bij graafwerken een arbeider de kabel had overgetrokken. “Zo’n tweeduizend gezinnen kwamen zonder elektriciteit te zitten”, zegt Jean-Pierre Blomme woordvoerder van Eandis. “Een derde van hen had een uur later al opnieuw stroom nadat we ze konden overschakelen”, zegt Blomme.

Sinds 12 uur is de panne volledig hersteld en heeft iedereen terug stroom.