Antwerpenaar lanceert modecollectie Bicyclette: “Een wielertruitje onder je kostuum”

Antwerpen - Een wielertruitje waarmee je eigenlijk niet mag fietsen. Antwerpenaar Jo Adriaens lanceert de modecollectie van Bicyclette op 1 juni en noemt het ‘urban cycle chique’.

Momenteel staat het concept van Jo Adriaens nog in de steigers. “We zijn nu met de productie bezig, maar vanaf 1 juni kun je online bestellen.” Adriaens is organisator van de vintage racefietsenmarkt Bazaar Bicyclette op de Dageraadplaats. Hij kent de wielerwereld en het commercieel succes ervan dus goed. Met collega’s van zijn communicatiebedrijf SPINDOKTER ontdekte hij hopelijk een gat in de markt. “We waren verbaasd dat nog niemand deze kans gezien had”, zegt ­Adriaens.

“We noemen onze stijl ‘urban cycle chique’. Je kan het truitje bijvoorbeeld onder een kostuumvest dragen. Je toont zo dat je fan bent van de koers, maar je blijft modieus. Het is geen sporttruitje, omdat katoen 95% van de stof uitmaakt. Maar het behoudt wel de typische look van wielerkledij, met een ritssluiting en een opstaande kraag. In grote letters ter hoogte van de borst staat ‘Bicyclette’.”

Adriaens ziet de toekomst van zijn idee rooskleurig in. Zeker bij een volk waar wielrennen zo populair is als het Vlaamse. “Het gaat hier ongelofelijk aanslaan. Ik krijg alleen maar enthousiaste berichten.”

Het truitje zou ongeveer 64 euro per stuk kosten, een redelijke prijs vindt Adriaens zelf. “Als je het vergelijkt met polo’s is dat schappelijk, die kosten soms tot 120 euro.”