Indiase tiener krijgt kans bij F1-renstal Haas

Het Amerikaanse Formule 1-team Haas heeft het Indiase talent Arjun Maini aan boord gehaald als ontwikkelingsrijder. Dat maakte de renstal donderdag bekend, in aanloop naar de Grote Prijs van Barcelona dit weekend.

De 19-jarige Maini komt momenteel uit in de GP3 Series voor Jenzer Motorsport. In het ontwikkelingsprogramma van Haas vervoegt hij de 18-jarige Amerikaan Santino Ferrucci.

“Dit is een hele eer”, reageert Arjun Maini. “Ik wil het schoppen tot Formule 1-rijder en deze kans brengt mij een stap dichter bij dat doel.” “Arjun toonde zijn kunnen in de karting en verteerde vlot de overstap naar de verschillende Formula Series en nu de GP3. We gaan zijn vooruitgang dit jaar nauwlettend in het oog houden”, stelt teambaas Günther Steiner.

De Deen Kevin Magnussen en de Fransman Romain Grosjean zitten in 2017 aan het stuur van de Haasbolides. Een achtste plaats (Magnussen in China, Grosjean in Bahrein) is voor allebei het beste resultaat na vier races.