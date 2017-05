Tienermeisjes over aanranding in Technopolis: “Ik kwam maar niet los”

Mechelen - Zestien tienermeisjes werden gisteren op schooluitstap in Technopolis in Mechelen aangerand door vier jongens tussen 13 en 14 jaar oud van de Boomse school Den Brandt. Volgens een van de meisjes begon de belaging al in de expozaal zelf. Dat kwam Het Laatste Nieuws te weten op basis van Whatsapp-gesprekken van de slachtoffers.

“In de expozaal werd er al in onze billen geknepen”, getuigt een Nederlands slachtoffer in een Whatsapp-gesprek met medeleerlingen. “Eén jongen pakte me bij mijn nek en een andere bij mijn heup en kont. Vervolgens gingen ze overal aanzitten. Ik werd in mijn nek gekust en kwam maar niet los.”

De vier jongens volgden de meisjes aanvankelijk nog toen ze zich in de toiletten probeerden te verschansen. Daar bleek echter een schoonmaker aan het werk te zijn, waarop de jongens zich uit de voeten maakten. Hierna lichtten de meisjes hun leerkrachten in en werd aangifte gedaan bij de politie.

Identificatie daders

De vier verdachten werden ondertussen ook geïdentificeerd en werden geschorst op hun school. “Het gaat om twee veertienjarigen uit Boom, een dertienjarige uit Rumst en een dertienjarige uit Willebroek”, aldus het parket. Verdere details worden niet gegeven omdat het om minderjarigen gaat. Technopolis liet wel al weten dat de jongens niet meer welkom zijn bij hen.

De zaak wordt nu volop onderzocht door het parket. “Het gaat hier om aanranding van de eerbaarheid. Het jeugdparket zal alles onderzoeken en de jongens een gepaste straf opleggen”, aldus parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.