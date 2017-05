Slachtoffer van aanslag op spelersbus Dortmund traint eindelijk weer voluit

Twee weken geleden kon de Spaanse verdediger al voorzichtig de looptrainingen hervatten, woensdag was hij voor het eerst klaar voor een volwaardige groepstraining. “Woensdagochtend heeft hij tot grote blijdschap van zichzelf en zijn ploegmaats voor het eerst een groepstraining volbracht”, meldt Borussia Dortmund op zijn website. Borussia Dortmund is met nog twee speeldagen derde in de Bundesliga.

I've been looking forward to this moment for weeks! So happy to be here today. Can't wait to compete again next to my team mates!! C'mon!!pic.twitter.com/DZ0flQr6Tc