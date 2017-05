Katja Schuurman zet billenfoto op Twitter: “Seksisme kan mijn kont kussen”

De Nederlandse actrice, zangeres en presentatrice Katja Schuurman ligt onder vuur nadat ze een billenfoto op Twitter plaatste om seksisme in de media aan te kaarten.

De actrice, die ook al eens op de cover van het mannenblad Esquire stond, ondertekende vorige week al een open brief aan de adverteerders van de sites Dumpert en Geen Stijl. Schuurman vroeg adverteerders om kritisch na te denken over de websites waarop ze hun reclame verspreiden. “Moeten advertenties wel op een omgeving worden geplaatst waar vrouwenvernedering, racisme en homofobie schering en inslag zijn”, klonk het in de open brief.

Oké. In de hoop op navolging. Bij deze dan: #SexismKissMyAss pic.twitter.com/q99mLomZj3 — Katja Schuurman (@schuurman_katja) 8 mei 2017

Vrouwenbillen voor recensies

De bal ging aan het rollen eind april, toen NRC-columnist Rosanne Hertzberger, een artikel schreef over de seksistische manier waarop Dumpert filmpjes laat beoordelen. In DumpertReeten komen namelijk geen sterren voor, maar vrouwenbillen. “Het kan zo in de tekstboeken over hoe vrouwen te objectiveren”, schreef Hertzberger.

Ook Volkskrant-columnist Loes Reijmer wijdde haar column aan de seksistische cultuur op GeenStijl. “Een gemiddeld dagje GeenStijl zou adverteerders al het schaamroze op de kaken moeten bezorgen.”

“Wie zou haar doen?”

GeenStijl reageerde vrijwel onmiddellijk en deed dat niet bepaald met de meest respectvolle bewoordingen. “Stomme trut”, “droogsloot”, “herpesbergen” en “teerhartig viswijf” passeerden de revue.

De column van Reijmer werd door de site beantwoord met een artikel waarin over de columnist wordt gevraagd: “Wie zou haar doen?” Honderden haatdragende reacties volgden, waaronder talloze gewelddadige seksuele fantasieën.

Billen op Twitter

Om de open brief tegen de seksistische praktijken van GeenStijl en Dumpert een extra duwtje in de rug te geven, besliste Schuurman uiteindelijk om een foto van haar billen op Twitter te zetten. “#SexismKissMyAss. Lieve @geenstijl fans. Ik zal proberen het een beetje simpel uit te leggen. Seks en seksisme = verschillend. 1e is top! 2e stompzinnig”, tweette de Nederlandse actrice.

Een deel van de Nederlandse vrouwenbeweging vindt dat de geloofwaardigheid van Schuurman als rolmodel in de strijd tegen seksisme daardoor ondermijnd wordt. Schuurman pareerde de kritiek inmiddels in een opiniestuk: “Je kan niet pas serieus genomen worden als je een coltrui draagt.” Acteur Thijs Römer zette ook zijn blote billen op Twitter.