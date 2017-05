Aardbeving in China: 180 huizen storten in, minstens 8 doden

Bij een aardbeving in het noordwesten van China, in de regio Xinjiang, zijn donderdag zeker acht mensen om het leven gekomen. Dat meldt het persbureau Xinhua. Volgens het Amerikaanse Instituut voor Geofysica (USGS) had de aardbeving een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Er vielen ook 23 gewonden.