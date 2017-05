Bijen zoemen op groendak van gemeentehuis

Putte - Sinds kort zoemt er op het dak van het Putse gemeentehuis een zwerm bijen rond. Het bestuur wil zo het belang van de insecten voor onze leefomgeving extra in de kijker zetten.

“Het spreekt voor zich dat bijen van cruciaal belang zijn voor de voedselproductie en ons welzijn. Nochtans staat de populatie erg onder druk door talrijke bedreigingen”, legt schepen van Milieu Jeroen De Cuyper (N-VA) uit. “Met deze actie willen we op een deels symbolische manier het belang van bijen en biodiversiteit in het centrum promoten.”

De bijenkast werd op het dak geplaatst door de Putse imker Gaston Van de Vloet. Hij ontfermt zich ook over de verzorging en het onderhoud. “Ik vind het een geweldig initiatief”, vertelt hij. “Elke kans om het belang van bijen extra onder de aandacht te brengen, is absoluut nuttig. We bekijken nu eerst of ze in het centrum de voeding vinden die ze nodig hebben om gezond en sterk te overleven. Ik heb er in elk geval goede hoop in.”