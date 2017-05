ABN Amro schrapt tot zestig jobs: vestiging in Berchem zwaar getroffen

De Nederlandse bank ABN Amro wil in de komende twee jaar tot zestig jobs schrappen in België. Het merendeel daarvan zal verdwijnen in het hoofdkantoor in Berchem. Het kantoor in de Antwerpse diamantwijk blijft gespaard.

ABN Amro richt zich in België vooral op private banking. Ze belegt dus het geld van rijke klanten. “Wij blijven niet gespaard door de wereldwijde uitdagingen waarmee banken kampen”, zegt Brigitte Seegers, woordvoerster van ABN Amro in Nederland. “In de banksector gebeurt veel dienstverlening via het internet, waardoor er minder personeel nodig is. We hebben ook steeds hogere kosten, onder meer door de strenge regels waaraan banken moeten voldoen.”

In de komende twee wil ABN Amro daarom verschillende jobs schrappen, waarvan maximaal zestig banen in België. “Het gaat zowel om ondersteunende functies als jobs op managementniveau. We onderhandelen hierover met de vakbonden”, zegt Seegers.

Naakte ontslagen

ABN Amro stelt in België 250 mensen tewerk. “Van hen werken zo’n vijftig mensen in de diamantwijk. Zij worden gespaard”, zegt Patricia Van Goel van de socialistische vakbond BBTK. “De jobs die zullen worden geschrapt, situeren zich bij de tweehonderd mensen die op het hoofdkantoor in Berchem en de andere kantoren in Hasselt, Kortrijk, Gent en Brussel werken. Van die tweehonderd mensen werkt de grote meerderheid in Berchem.”

ABN Amro geeft toe dat naakte ontslagen niet uitgesloten zijn. “Er zijn slechts 26 mensen die in aanmerking komen voor brugpensioen”, zegt ook vakbondsvrouw Patricia Van Goel. “Wellicht zal de bank niet al die mensen willen laten gaan.”

De vakbonden zitten wekelijks samen met de directie. “Het personeel is misnoegd en teleurgesteld”, zegt Van Goel. Maar van een staking is geen sprake.