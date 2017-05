Dyab Abou Jahjah en Ahmet Koç: “Onze nieuwe partij komt op in Antwerpen”

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 willen Ahmet Koç (ex-sp.a) en activist Dyab Abou Jahjah in alle Vlaamse steden deelnemen met een eigen partij, ook in Antwerpen.

Koç en Abou Jahjah beslisten gisteren om samen te werken aan een nieuw politiek project. Een naam voor de nieuwe partij is er nog niet. Koç had enkele weken geleden al laten weten dat hij een nieuwe partij wou oprichten. Hij was uit sp.a gezet omtrent zijn visie over de Turkse president Erdogan en de Gülen-beweging. Koç zou betrokken zijn geweest bij de rellen in Beringen. Zijn intentie om een partij op te richten was ingegeven door het verkiezingssucces van de Nederlandse partij DENK. Die profileerde zich als de stem van de allochtone Nederlanders.

Gelijke rechten

Abou Jahjah, voormalig voorman van de Arabisch Europese Liga (AEL) en nu voorzitter van Movement X, benadrukt dat de nieuwe partij geen kopie zal zijn van DENK. “We vertrekken natuurlijk wel vanuit onze aanklacht tegen racisme en discriminatie”, zegt Abou Jahjah. “Onze ambitie gaat echter veel verder. Onze prioriteit is gelijke rechten en gelijkwaardig burgerschap. De volgende weken en maanden werken we aan een volwassen partijprogramma waarin we ook onze visie geven op onder meer economie, duurzaamheid en internationale politiek.”

Veel wil Abou Jahjah nog niet lossen. De partij zal opkomen in Brussel en de belangrijkste Vlaamse steden. “Onze nieuwe partij gaat dus zeker in Antwerpen opkomen”, zegt de Movement X-voorzitter. “Voor wie op die lijst zal staan is het nog te vroeg. Het is nu vooral belangrijk om onze partij te lanceren en de machine op gang te brengen.”