Vlaams Belang luidt alarmbel: “Ontzeg haatprediker toegang tot ons land”

Filip Dewinter (Vlaams Belang) vraagt aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de Amerikaanse moslimprediker Nouman Ali Khan de toegang tot ons land te ontzeggen. “Hij propageert geweld tegen vrouwen en homo’s.”

Ustad Nouman Ali Khan (39) is een bekende Amerikaanse predikant. Hij behoort tot de 500 invloedrijkste moslims ter wereld. De in Duitsland geboren Amerikaan is dit weekend te gast als spreker op de Medina Expo in Antwerpen. Nouman Ali Khan heeft het imago een moderne en open minded prediker te zijn. Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang) is dat slechts schijn.

“Nouman Ali Khan heeft zijn opleiding gekregen in Saudi-Arabië en Pakistan”, aldus Dewinter. “In zijn preken keurt hij geweld tegen vrouwen goed en propageert hij geweld tegen homo’s, prostituees, porno­acteurs en overspeligen. Eigenlijk houdt hij een pleidooi voor een totalitaire en inhumane islam.”

Dewinter verwijst naar een aantal filmpjes waarin Nouman Ali Khan homoseksualiteit “schadelijk voor de samenleving” noemt en zegt dat “prostituees, pornoacteurs en overspeligen zweepslagen moeten krijgen”. “Volwassen gelovigen moeten toekijken wanneer ze worden gestraft en mogen geen mededogen hebben.”

Dewinter stelt dat Nouman Ali Khan banden heeft met extremisten als Ismail Menk en Zakir Naik, die de VS en Canada niet meer binnen mag. “Ik heb burgemeester De Wever en minister Jambon gevraagd om te voorkomen dat Nouman Ali Khan de geesten van jonge moslims kan komen vergiftigen. Jambon moet hem de toegang tot ons land ontzeggen.”

“Dewinter demonstreert elk jaar”

Ramzi Zerqane van de Medina Expo reageert verwonderd op de aantijgingen. “Nouman is geen spreker die aanzet tot haat, want dan zouden we hem niet vragen. Wij doen altijd onderzoek naar de mensen die we uitnodigen. Wij vragen geen sprekers uit het Midden-Oosten, maar moslimsprekers uit het Westen. Nouman is iemand die tolerantie predikt. Het is nu eenmaal een missie van het Vlaams Belang om alles wat de moslimgemeenschap aangaat, in een slecht daglicht te stellen. Dewinter demonstreert elk jaar tijdens onze beurs. Blijkbaar heeft hij het moeilijk met het positivisme dat de Medina Expo uitstraalt.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil geen commentaar kwijt, behalve dat de politie “dit soort zaken” opvolgt. Minister Jambon laat nagaan of Nouman Ali Khan kan worden beschouwd als haatprediker.