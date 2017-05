“Washington is in shock”

De Amerikaanse president Donald Trump moet al sterk uit de hoek komen om ons nog van onze sokken te blazen. Kopstukken van zijn administratie kort na hun aanstelling weer ontslaan, een inreisverbod invoeren voor mensen uit zeven willekeurige moslimlanden, een bombardement laten uitvoeren op de troepen van Assad in Syrië, Obamacare afschaffen… Het waren straffe stoten, maar tot nu toe kon je volhouden dat de maatregelen op de een of andere manier pasten in het programma waarmee Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Ofwel konden zijn beslissingen worden verklaard door zijn onervarenheid en zijn wispelturig karakter.

Met het ontslag van FBI-directeur James Comey heeft Donald Trump een grens overschreden. Het lijkt er immers op dat de president van Verenigde Staten het hoofd van de FBI de laan heeft uitgestuurd omdat die met zijn onderzoek te dicht in zijn buurt kwam. Als dat waar zou zijn, is dat puur machtsmisbruik en een regelrechte aanval op de Amerikaanse democratie.

James Comey leidt het onderzoek naar de vraag of de Trump-campagne samenwerkte met Rusland om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Hij moest normaal vandaag getuigen voor de onderzoekscommissie over die zaak. Twee dagen voordien stuurt de president hem toevallig wandelen, op aanraden van zijn minister van Justitie Jef Session dan nog, die ook al in opspraak is gekomen omdat hij nog tijdens de verkiezingscampagne gesproken had met de Russische ambassadeur en was vergeten dat te melden. Nog geen maand na zijn aanstelling had Trump al veiligheidsadviseur Michael Flynn moeten ontslaan om dezelfde reden.

De Russische kwestie achtervolgt Trump al van voor zijn verkiezing en blijft aan hem klitten. Daar wordt hij duidelijk zenuwachtig van. Hij blijft volhouden dat er niks aan de hand is. Maar als dat zo zou zijn, kan hij evengoed rustig het onderzoek afwachten. En als hij James Comey niet geschikt vindt voor de functie (waar wel wat voor te zeggen valt), had hij hem meteen kunnen ontslaan. Dan klopt deze timing niet.

Nee, het hele verhaal stinkt. Trump zelf twittert vrolijk rond dat iedereen tevreden zal zijn over de nieuwe directeur die hij zal aanstellen. Maar daar gaat het niet om. De Amerikanen moeten weten hoe het zit met die Russische inmenging en of hun president zijn macht heeft misbruikt om zichzelf veilig te stellen in een gerechtelijk onderzoek.

Washington is in shock. De Democraten en ook enkele Republikeinse Congresleden vragen nu een onafhankelijke onderzoeker. Die moet er zeker komen. De Amerikaanse democratie is het aan zichzelf verplicht om dit niet zo maar te laten passeren. Als Donald Trump ook hiermee wegkomt, wat is dan zijn volgende zet?