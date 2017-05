Bedenker van dodelijke internetspel heeft geen spijt: “Ze waren blij dat ze konden sterven, ik zuiver hiermee de maatschappij”

Steeds meer jongeren doen mee aan het mogelijk fatale internetspel Blue Whale Challenge. In Rusland, waar de ‘hype’ ontstond, zijn er al meerdere doden geteld. De bedenker van het gevaarlijke spel, legt nu uit waarom hij ermee begonnen is. En die uitleg is allesbehalve fraai.

Deelnemers aan de Blue Whale Challenge moeten 50 dagen lang elke dag een gevaarlijke uitdaging uitvoeren. Dat gaat van onschuldige zaken zoals het bekijken van een horrorfilm en een dag niet praten tot extreme vormen van zelfverminking. Bij elke stap moeten de jongeren een foto plaatsen op sociale media. Helemaal op het einde, bij de allerlaatste opdracht, worden ze aangespoord om het spel te ‘winnen’ door zelfmoord te plegen. Door de eerdere opdrachten, bijvoorbeeld ook in het holst van de nacht opstaan, zijn de deelnemers vermoeid, kunnen ze niet altijd even helder meer nadenken en kunnen ze ook toegeven aan die laatste opdracht. De specifieke naam ‘Blue Whale’ verwijst naar het bijgeloof dat blauwe vinvissen vrijwillig op het strand aanspoelen om te sterven.

“Biologisch afval”

Bedenker van deze uitdaging is de Rus Philipp Budeikin. De jongeman wordt er intussen van verdacht al zestien meisjes te hebben aangezet tot zelfdoding, en zit in de cel. Maar veel besef van wat hij heeft aangericht, is er niet. “De meisjes die aan de laatste challenge toegeven, hebben geen waarde. Ze zijn biologisch afval en brengen schade toe aan onze maatschappij. Ik zuiver hiermee de samenleving. Ze waren blij dat ze konden sterven. Ik gaf wat ze misten in hun leven: warmte, begrip, een klik. .”

Budeikin was niet aan zijn proefstuk toe. Samen met een aantal kompanen lanceerde hij in 2013 al een eerste versie van het spel. Toen probeerden Budeikin en zijn makkers jongeren via griezelige filmpjes te lokken naar een gesloten groep op sociale media. In die groep van jongeren ging Budeikin dan op zoek naar de meest kwetsbare slachtoffers, om die zo veel mogelijk te kunnen beïnvloeden en te manipuleren. Hij wilde macht over anderen, zegt een vroegere schoolgenoot.

“Uitverkorene”

De mensen die overbleven in die gesloten groepen op sociale media, kregen opdrachten van Philipp. Een van die mensen is een jong meisje dat anoniem getuigt. “Ik moest om 4.20 uur opstaan om te chatten en naar griezelige filmpjes te kijken”, zegt het meisje. “Ik zag foto’s van lijken, tieners die van daken sprongen en lichamen onder het bloed. De muziek was ook angstaanjagend, met tussendoor geluid van schreeuwende dieren. Soms leek het alsof er kinderen gemarteld werden. Ik voelde me nadien zo slecht dat ik mezelf of iemand anders fysiek wilde kwetsen.” De opdrachten niet langer uitvoeren, leek geen optie. Van zodra het meisje aangaf ermee te willen stoppen, werd ze bedreigd, maar kreeg ze tegelijk heel wat complimenten van Philipp. “Hij zei dat ik een uitverkorene was en dat het fantastisch zou zijn om op jonge leeftijd te sterven.”

Ook naar ons land overgewaaid

De gevaarlijke Blue Whale Challenge is intussen ook naar ons land overgewaaid. Volgens het federaal parket waren er begin mei al 18 dossiers in ons land.

- Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. -