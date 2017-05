Dystopia festival doorbreekt stilte en maakt affiche bekend

Borsbeek - Het elektronisch muziekfestival Dystopia vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 juli in Fort 3 in Borsbeek. De lange stilte voedde de speculatie dat het festival een stille dood was gestorven. “Door meteen de volledige affiche vrij te geven, ontkrachten we al die geruchten”, stelt organisator Tim Van Mierlo.

Met toppers als Derreck Carter, Paul Johnson, Ian Pooley en DJ Sneak op de affiche van de voorbije drie edities van het House festival in Fort 3 leek Dystopia in een mum van tijd uit te zullen groeien tot een vaste waarde. Spijtig genoeg bleek het programmeren van muzikale toppers niet onmiddellijk te resulteren in een grote volkstoeloop. “Eerlijk is eerlijk, bekent organisator Tim Van Mierlo. “We hadden inderdaad gehoopt sneller door te groeien tot een grote speler op de festivalkaart."

Met internationale kleppers uit de housescene als Flashmob, Sonny Fodera en Secondcity hoopt de organisator dit jaar wel de massa naar Fort 3 in Borsbeek te lokken. “We kozen ervoor resoluut terug te gaan naar de roots van de elektronische muziek.”

Wie zijn ticket voor 14 mei bestelt, betaalt slechts 20 euro.

info: www.dystopiafestival.com