Kunstkenner Hugo Voeten overleden

Herentals / Geel - In Knokke is dinsdagnacht Hugo Voeten uit Geel overleden. De voormalige ondernemer en gepassioneerd kunstverzamelaar werd 77 jaar. Zijn Art Center Hugo Voeten in Herentals blijft open.

In zijn kustverblijf in Knokke is dinsdagnacht Hugo Voeten op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn naam is sinds enkele jaren onlosmakelijk verbonden aan het Art Center Hugo Voeten, het private museum dat hij opende in de oude graanfabrieken in Herentals. Maar Voeten maakte eerder faam en fortuin als eigenaar van de Kempense supermarktketen Cash Fresh.

Toen hij in 2005, goed 35 jaar na het openen van zijn eerste winkel in Retie, zijn zaak weer verkocht aan Delhaize omdat zijn kinderen niet geïnteresseerd waren het werk voort te zetten, bestond zijn Cash Fresh-imperium uit 43 supermarkten en 1.350 werknemers.

Sindsdien verwierf hij vooral faam als kunstverzamelaar en -kenner. Zijn onvoorstelbare collectie is te bewonderen in zijn imposante beeldentuin van 15 hectare rond zijn woning in Geel en in zijn eigen private museum Art Center Hugo Voeten in Herentals. Daarmee gaf hij gestalte aan zijn eigen motto dat kunst niet dient om verstopt te worden in afgesloten kamertjes.