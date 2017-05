8 tips voor een flinke scheut muziek in de Kempen

Geen zin om je weekendavond horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Zin in een portie punk, funk, blues of zelfs Nederlandstalige rap? Mogelijk kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Arendonk Zingt & Swingt

Wat: Gratis toegankelijk festival/dorpsfeest. Op de affiche o.a. De Romeo's, Ghost Rockers, Gers Pardoel (NL), Kraantje Pappie (NL), Ertebrekers, Killer Queen (UK), Jebroer (NL), ZwartWerk, Skyve, Michael Schack en nog meer.

Praktisch: vrijdag 12 (19.30u) en zaterdag 13 mei (13.30u) op de Bemdweide, Diepenbeemd 14 in Arendonk

Prijs: gratis

2. Hertals Rock City

Wat: punk-, metal- en rockfestival met onder meer het allerlaatste optreden van de streetpunklegende The Agitators in ons land, Ramonas, Sham 69 en Killer

Praktisch: zaterdag 13 mei vanaf 13u in zaal ’t Hof, Grote Markt 41 in Herentals

Prijs: 20 euro

3. Otomachine

Wat: Deze onverwoestbare funk-formatie blaast je van je sokken. Niet minder dan 15 topmuzikanten van o.a. Brussels Jazz Orchestra, El Tattoo Del Tigre en Selah Sue staan garant voor een wervelend concert. Nadien volgt een afterparty.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 20.15u in ontmoetingscentrum De Djoelen, Steenweg op Mol 3 in Oud-Turnhout

Prijs: 19 euro

4. Tongelse Dorpsfeesten

Wat: dorpsfeest met optredens van onder meer Natalia, Festeyn, Tush, Willy Sommers, Cleymans & Vangeel, Pig Bag Army, Get Ready en Diamonds on the Rocks

Praktisch: zaterdag 13 (18u) en zondag 14 mei (14u) op het dorpsplein in Tongerlo (Westerlo)

Prijs: 10 euro voor zaterdag (geeft recht op gratis inkom op zondag), of 5 euro voor zondag afzonderlijk

5. Ba-r-zaar

Wat: Zaterdagavond staat helemaal in het teken van de 60's Soul, Rhythm & Blues, Boogaloo en aanverwanten met op het podium een zevenkoppige soulband the Stax Cats. Dj's van dienst zijn de in Tilburg wereldberoemde Three Tower Soul crew .

Praktisch: zaterdag 13 mei vanaf 20u in Barzoen, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: 8 euro

6. Chilly Willy en The Nights

Wat: Chilly Willy werd in 1992 opgericht als grap voor een free podium, maar had daarbij zoveel succes dat ze er mee doorgingen. Hun repertoire bestaat uit standards uit de rijke blues geschiedenis. De muziek van The Nights laat zich best omschrijven als sixties rhythm 'n blues.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 21u in zaal Ootello, Ezaart 162 in Mol-Ezaart

Prijs: 12, 50 euro

7. Lynne Hanson

Wat: Het enige optreden van Lynne Hanson in België, waar de artieste met haar band haar nieuwe cd komt voorstellen. Ze speelt country met Rock, Roots & Blues invloeden.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 21u in het Keizershof, Hoveniersstraat 1 in Turnhout

Prijs: gratis, maar reserveren verplicht http://www.het-keizershof.be/site/index.php/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=306

8. Leave Scars

Wat: de Kempense old school trashmetal band Leave Scars wil een Europese tournee aanvatten en houdt een benefiet om de kosten wat te dekken. Genregenoten Fat Bastard en Objector komen mee een duit in het zakje doen.

Praktisch: zaterdag 13 mei om 20u in jeugdhuis De Splinter, Steenweg op Mol 38B in Oud-Turnhout

Prijs: 5 euro