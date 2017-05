Koç en Abou Jahjah richten samen nieuwe politieke partij op

Voormalig SP.A-politicus Ahmet Koç en activist en publicist Abou Jahjah gaan samen een partij oprichten. Dat hebben ze deze namiddag via Twitter bekendgemaakt.

Koç en Jahjah hadden elk al plannen om politiek actief te worden. Jahjah richtte zich op de Brusselaars, Koç op Vlaanderen. Nu bundelen ze de krachten.

Het project zit nog in een prille fase. Na de zomer moet hun plan vorm hebben gekregen, een jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil de partij er staan.

Volgens Jahjah is het niet de bedoeling om een kopie te maken van het Nederlandse Denk. “Onze ambitie is groter dan dat. We willen een breed politiek alternatief aanbieden. Dat zal zeker tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met migratieroots, maar daar is het niet toe beperkt.”

Jahjah probeerde het in 2003 al een met de lijst Resist. Hij strandde toen op een schamele tienduizend stemmen.