200 chauffeurs per dag beboet: vooral jonge mannen (en Walen) dragen hun gordel niet vaak genoeg

Gemiddeld worden 200 chauffeurs per dag beboet omdat ze hun gordel niet dragen. Er blijkt vooral een probleem te zijn bij mannen, en dan vooral jonge mannen. Zij worden vier keer meer betrapt op het niet dragen van een gordel dan vrouwen. Dat concludeert VTM Nieuws uit cijfers van CD&V-kamerlid Franky Demon. Het BIVV bevestigt die cijfers en merkt hiernaast ook op dat men in Wallonië opvallend minder vaak een gordel draagt dan in Vlaanderen en Brussel.

Algemeen bekeken is het aantal overtredingen voor het niet dragen van een gordel gedaald. In 2015 werden 73.313 pv’s uitgeschreven. Dat waren er 63.591 minder dan in 2014. In 2016 werden in het eerste semester 36.275 vaststellingen gedaan. Dat blijkt uit cijfers van CD&V-kamerlid Franky Demon die VTM Nieuws kon inkijken. Demon vermoedt dat dit aantal nog verder zal dalen nu in 2017 de boetes omhoog gaan. Je betaalt nu 116 euro in plaats van 110 als je je gordel niet draagt.

Volgens Stef Willems van het BIVV zijn er nog andere oorzaken aan te duiden voor het dalend aantal overtredingen. “Het is goed mogelijk dat er minder controles zijn geweest op het dragen van een gordel. Maar ook het groter aantal wagens met een gordelverklikker met alarmsysteem kunnen een verklaring zijn.”

Mannen vs vrouwen

Wat het verschil tussen mannen en vrouwen betreft , scoren vooral mannen slecht. In 2015 en het eerste semester van 2016 samen kregen 77.069 mannen een bekeuring tegenover 23.615 vrouwen. Het blijkt ook specifiek om jongere mannen te gaan: de leeftijdscategorie 24 tot 28 jaar scoort het slechtst.

“Mannen stellen sowieso op alle vlakken verkeersonveiliger gedrag,” legt Stef Willems uit. “Dat geldt eigenlijk voor delicten in het algemeen. Mannen maken nu eenmaal frequenter overtredingen dan vrouwen. Er zitten ook meer mannen in onze gevangenissen.”

Walen scoren het slechtst in ons land

Het BIVV voerde in 2015 al eens een diepteonderzoek uit naar het gebruik van de autogordel. Daaruit bleek dat 88% van de bestuurders en passagiers vooraan altijd een gordel dragen. Voor passagiers achteraan daarentegen gaat het maar om 62%. Belgen blijken wel beter te scoren dan weggebruikers in de meeste andere Europese landen. Er is bovendien een opmerkelijk verschil tussen de drie gewesten in ons land. In het Waals Gewest blijkt gordeldracht opvallend lager te zijn dan in Vlaanderen en Brussel.