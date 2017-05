Waarom wordt België al voor de derde keer op rij als laatste finalist afgeroepen in Eurosong?

De spanning was dinsdagavond te snijden tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Blanche kreeg pas als tiende en laatste te horen dat ze een ticket wist te bemachtigen voor de finale. En het is niet de eerste keer dat de Belgische kijkers zo lang nagelbijtend voor de televisie moeten zitten. Ook bij Loïc Nottet in 2015 en bij Laura Tesoro in 2016 was dat het geval. Toeval of niet?

Het is intussen al de derde keer op rij dat een Belgische kandidaat tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival als allerlaatste te horen krijgt dat de weg naar de finale openligt. Zenuwslopend is dat. Maar schuilt daar ook een reden of een strategie achter?

“De landen worden steeds in willekeurige volgorde afgeroepen”, zegt Wim Dehandschutter, onze man ter plaatse in het Oekraïense Kiev. “Het is niet zo dat Blanche als laatste werd afgeroepen omdat ze minder goed gescoord heeft tijdens de halve finale. De producers bepalen in welke volgorde de tien finalisten bekendgemaakt worden. Een officiële reden zit daar niet achter.”

“Onverwachte” finalisten eerst

Wat wel telkens opvalt, is dat “onverwachte” finalisten steeds sneller afgeroepen worden. Denk bijvoorbeeld aan Cyprus dinsdagavond.

“Dit jaar hadden veel mensen verwacht dat België, Finland én Montenegro zouden doorgaan”, klinkt het. “Op het einde van de halve finale werden alle finalisten één voor één afgeroepen, maar de namen van die drie landen vielen niet. Op het moment dat er nog één land bekendgemaakt moest worden, was de suspense des te groter. Wie van de drie wordt het?! Voor dat allerlaatste ticket blijven dus vaak nog landen over waarvan iedereen verwacht had dat ze zouden doorgaan, maar opeens niet meer zeker zijn van kwalificatie.”

Kantje boord

In de aanloop naar de halve finale van het Eurovisiesongfestival was België één van de favorieten. Maar de jongste week - waarin onder meer de generale repetities vielen - was Blanche sterk gedaald bij de bookmakers.

“Het feit dat het kantje boord was, zal ook wel meegespeeld hebben om de suspense op te bouwen. Mensen gingen op het puntje van hun stoel zitten: heeft ze het nog gered of niet?!”

Toch een andere reden?

Officieel wordt dus aangenomen dat de landen in willekeurige volgorde worden afgeroepen. Maar presentator Peter Van de Veire haalde ooit een andere redenering boven.

Zo zei hij dat alle bazen van het EBU, de organisatie van het Eurovisiesongfestival, Belgen zijn. Misschien is het dus wel een inside joke om de Belgen telkens als laatste te noemen. Of dat ook effectief waar is, blijft nog maar de vraag.