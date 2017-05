Wereldprimeur: kinderen moeten voortaan niet meer verdoofd worden tijdens radiotherapie

Kinderen die radiotherapie moeten ondergaan, hoeven daarvoor niet langer meer volledig verdoofd te worden. In het Brusselse universitair ziekenhuis Saint-Luc laten de artsen hun jonge patiënten tegenwoordig naar een tekenfilm kijken tijdens de behandeling. Minstens even efficiënt is en bovendien een pak goedkoper. En dat is uniek in de wereld.

Radiotherapie bij kinderen is vaak een traumatische ervaring. Ze moeten lange tijd stilliggen in een griezelige machine die bovendien nog eens vreemde geluiden maakt. Om zeker te zijn dat de complexe behandeling zo succesvol mogelijk verloopt, worden de kinderen daarom volledig verdoofd.

Maar in het Universitair ziekenhuis Saint-Luc hebben ze sinds kort een aangepaste behandeling opgestart. In plaats van de jonge patiënten volledig te verdoven, laten ze hen naar (teken)films kijken.

Dat klinkt vreemd, maar het werkt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen die naar tekenfilms kijken vaak even gefocust zijn als onder totale narcose. En dat is goed nieuws: de behandeling verloopt daardoor efficiënter, is goedkoper en bovendien minder stresserend voor de kinderen.

“Sinds we video’s gebruiken tijdens de behandeling, zijn de kinderen veel minder angstig”, zegt onderzoeker Catia Aguas. “Als ze weten dat ze naar een leuke film mogen kijken, zijn ze veel meer ontspannen en werken ze beter mee. Dat levert een enorme tijdswinst op.”

Bovendien is er door het wegvallen van de narcose minder voorbereiding nodig. Daardoor duurt de behandeling nu slechts een kwartier in plaats van een uur.

Uniek

De gebruikte methode is uniek in de wereld en wordt intussen al meer dan twee jaar toegepast in het Saint-Luc-ziekenhuis. “We mogen zelfs zeggen dat video bijna volledig de verdoving heeft vervangen bij kinderen. Het is zelfs zo succesvol dat we momenteel bekijken hoe we het ook kunnen toepassen op volwassenen. Want ook bij hen kan het een serieuze tijdsbesparing opleveren. Denk maar bijvoorbeeld aan patiënten die claustrofobie hebben en in paniek slaan in de smalle machine”, klinkt het nog bij woordvoerder Thomas De Nayer.