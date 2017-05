Leontine (56) al vier dagen vermist

Baarle-Hertog - De politie en het parket zijn op zoek naar Leontine Groenendaal, een 56-jarige vrouw uit het Kempense Baarle-Hertog.

De vrouw werd voor het laatst gezien op 6 mei 2017. Een getuige zag haar die zaterdag rond 19 uur aan de bushalte in het centrum van Baarle-Hertog. Mogelijk nam ze de bus naar Turnhout om verder te reizen naar Tilburg.

Groenendaal is normaal gebouwd en ongeveer 1m75 groot. Ze heeft zwart-grijze haren tot op de schouders en blauwe ogen. Ze droeg een rood lederen jasje met zwarte accenten op de zijkanten, een kort rokje, zwarte nylonkousen en zwarte laarsjes. Ze kan verward overkomen.

Hebt u meer informatie over dit feit? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of reageer via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu. Vanuit Nederland kan u bellen naar 0032 2 5544488 (betalend nummer).