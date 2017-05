Rusland reageert op ontslag FBI-baas: “Interne Amerikaanse aangelegenheid”

Het ontslag van FBI-baas James Comey door president Donald Trump is een interne Amerikaanse aangelegenheid. Dat heeft het Kremlin woensdag gezegd. “Dit is een soevereine beslissing van de president van de Verenigde Staten, die absoluut niets te maken heeft met Rusland”, zo liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, weten. “We hopen dat het geen impact zal hebben op de relaties tussen onze landen.”

Trump ontsloeg Comey dinsdag verrassend, met onmiddellijke ingang. In de verklaring stond dat het ontslag er kwam op aanraden van minister van Justitie Jeff Sessions en viceminister van Justitie Rod Rosenstein. Trump informeerde Comey dinsdag met een ondertekende brief over zijn ontslag. Daarin stond dat hij “zich aansloot bij het oordeel van het ministerie van Justitie” dat hij niet in staat is de FBI “effectief te leiden”.

Eerder dinsdag zei de FBI aan het Congres dat Comey tijdens zijn getuigenis voor de commissie Justitie van de Senaat vorige week niet accuraat was. Hij gaf er de belangrijkste bevindingen van het onderzoek rond de e-mails op een onbeveiligde server van de verliezende Democratische kandidate Hillary Clinton verkeerd weer, klonk het.

De Democraten reageerden dinsdag afwijzend op het ontslag van Comey. Ze zien er een poging van de Trump-administratie in om het onderzoek naar de relaties tussen Rusland en Trumps team tijdens de verkiezingscampagne te dwarsbomen, en vragen de aanstelling van een onafhankelijke rechter.

Obama stelde Comey in 2013 aan voor een termijn van tien jaar.