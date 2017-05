Thorgan Hazard keert terug uit blessure, maar nu valt Koen Casteels uit

Thorgan Hazard stond woensdag na vier weken blessureleed voor het eerst opnieuw op het trainingsveld. De Rode Duivel stond een maand aan de kant met een knieblessure. Wolfsburg-doelman Koen Casteels viel dan weer uit met een blessure. Casteels kampt met een heupblessure.

Naast Hazard kon ook de Braziliaan Raffael de trainingen hervatten. De spits had ook last van de knie en stond sinds begin april aan de kant.

Hazard miste de voorbije maand de partijen van Borussia Mönchengladbach tegen Hoffenheim (5-3 nederlaag), Dortmund (2-3 nederlaag), Mainz (1-2 zege) en Augsburg (1-1 gelijkspel). Mönchengladbach staat momenteel negende in de Bundesliga en strijd nog om Europees voetbal.

Foto: Photo News

Bij Wolfsburg was doelman Koen Casteels afwezig op training met een heupblessure. Of hij fit geraakt voor de partij tegen Mönchengladbach is nog onzeker. Ook de Nederlander Riechedly Bazoer (kuitblessure) en de Zwitser Ricardo Rodriguez trainden niet. Rodriguez wordt in verband gebracht met een overstap naar AC Milan. Ook Schalke 04 toonde al interesse.

Wolfsburg staat veertiende in de Bundesliga en is nog niet zeker van de redding. Het telt slechts twee punten meer dan Hamburg dat op de zestiende plaats staat, een plek die een barragewedstrijd inhoudt met een tweedeklasser.