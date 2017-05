Volgende week meer dan 20 graden

Brussel - Donderdag, vrijdag en tijdens het weekend zal de zon nog regelmatig overschaduwd worden. Maar vanaf maandag en vooral dinsdag blijft het droog met mooie zonnige perioden, meldt het KMI.

Ook woensdag is het mooi, droog en zonnig. Het kwik stijgt tot maximum 18 graden. ‘s Nachts komen er meer en meer wolken opzetten vanaf de Franse grens wat in het zuiden van het land zal resulteren in regen.

Die bewolking en neerslag houdt donderdag aan en neemt zelfs toe. Er ontstaan buien en naar de avond toe is er kans op onweer. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.

Vrijdag is het eveneens zwaarbewolkt met regen en buien, net zoals zaterdag. Dan blijft het onstabiel met veel bewolking en tussendoor korte opklaringen maar ook buien en, vooral in de namiddag en de avond, kans op onweer. Temperaturen tussen 15 en 20 graden. Zondag begint droog maar in de loop van de dag wordt het opnieuw zwaarbewolkt en krijgen we perioden met buien. Temperaturen van 15 tot 19 graden.

Vanaf maandag krijgen we zonnige perioden en temperaturen tussen 15 en 19 graden.

Ook dinsdag en woensdag blijft het waarschijnlijk droog met soms wolkenvelden maar ook mooie zonnige perioden. De temperaturen stijgen opnieuw naar waarden boven 20 graden.