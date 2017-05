Antwerpen is gaststad van eerste ‘Festival van de architectuur’

Antwerpen - Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) organiseert van 8 tot en met 17 september het ‘Festival van de architectuur’. Meer dan honderd activiteiten zetten de architectuurcultuur in de kijker, want architectuur is méér dan alleen bouwen. Het tweejaarlijkse evenement zal iedere editie een andere stad als host uitnodigen. Dit jaar is Antwerpen gastheer, met deSingel Internationale Kunstcampus als epicentrum van het programma. Dat maakten de initiatiefnemers woensdag bekend.

Het festival vloeit voort uit de ‘Dag van de architectuur’, die sinds 2002 het brede publiek laat kennismaken met opmerkelijke hedendaagse architectuur in Vlaanderen en Brussel. De jongste editie met meer dan tachtig ontwerpen trok 25.000 gegadigden.

Het interdisciplinaire programma van het festival staat stil bij het belang van goede architectuur en de verrassende raakvlakken waarbinnen architecten, bewoners, maar ook kunstenaars, performers en omgeving elkaar ontmoeten. “Architectuur is fundamenteel meertalig”, aldus Christoph Grafe, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut.

Landschip

Gaststad voor de lancering is Antwerpen. Het festival opent vrijdag 8 september met de Nacht van de architectuur in deSingel, in samenwerking met de beroepsvereniging voor architecten. Die avond arriveert ook het kunstenaarscollectief Time Circus met zijn spraakmakende Landschip, dat gedurende het festival voor anker ligt op de site van deSingel.

Zondag 10 september openen opmerkelijke gebouwen en ontwerpbureaus in Vlaanderen en Brussel hun deuren tijdens de Dag van de architectuur. Die dag slaan het Vlaams Architectuurinstituut en Heritade de handen in elkaar met een gezamenlijk luik dat zowel aansluit bij de Dag van de architectuur als bij Open Monumentendag, met projecten waarin hedendaagse architectuur en onroerend erfgoed elkaar op een geslaagde manier treffen.

Meer informatie vindt u op www.festivalvandearchitectuur.be