Vanavond ontknoping in EuroMillions Basket League: wie eindigt vierde, wie achtste?

Vanavond wordt de 36ste en laatste speeldag van de reguliere fase van de EuroMillions League afgewerkt. Achter de top 3, leider Oostende, Antwerp Giants en Brussels, is het uitkijken wie de plaatsen 4 tot 8 inneemt.

Oostende is zeker van de pole-position, Antwerp Giants eindigt tweede, Brussels derde, Leuven Bears negende en Luik laatste. De overige vijf posities na de reguliere fase zijn vanavond omstreeks 22u15 pas gekend. Limburg United en Okapi Aalstar moeten in eigen midden van respectievelijk Brussels en Antwerp Giants winnen om kans te maken op de vierde stek. Die geeft recht op thuisvoordeel in de kwartfinale van de play-offs en biedt misschien ook zekerheid richting een Europees ticket.

In de Henegouwse derby tussen Charleroi en ploeg van het moment Bergen (7 op 7!) staat ook veel op spel. Charleroi kan mits winst en wat meeval in andere resultaten misschien nog vijfde worden, Bergen mits winst zelfs nog vierde. Als de Spirous verliezen zijn ze altijd achtste en krijgen we reeds in de kwartfinale de klassieker tegen Oostende.

Kangoeroes Willebroek kan nog zevende worden, maar moet enerzijds dan stunten in Oostende of anderzijds hopen van winst van Bergen in Charleroi. Anders eindigt de Rupelploeg altijd achtste.

Programma: 20.30 Limburg United-Brussels; Charleroi-Bergen; Okapi Aalstar-Antwerp Giants, Oostende-Kangoeroes Willebroek; Luik-Leuven Bears