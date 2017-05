Na blauwe wijn: hier komt blauwe prosecco

Vergeet rosé of wit: het Italiaanse bedrijf Fratelli Saraceni brengt een blauwe prosecco op de markt. En de zogenaamde Blumond is bijzonder fotogeniek.

De nieuwe prosecco heeft zijn blauwe kleur te danken aan een bijzonder ingrediënt, namelijk blue curaçao. Daarnaast bevat een fles uiteraard prosecco, maar ook een vleugje perzik. Als we de omschrijving op de website mogen geloven, dan heeft het drankje een ‘fluweelzachte, fruitige smaak’. Indruk maken op een barbecue? Voor een fles betaal je 20 euro (750 ml) via de website van het merk.



Blauw wijntje

Het is niet de eerste keer dat een blauwe wijndrank wordt gelanceerd. Vorige zomer brachten zes Spaanse ondernemers blauwe wijn op de markt onder de naam Gik. Ze verkochten meer dan 120.000 flessen, maar de voorbije maanden kreeg het merk tegenslag. Het Spaanse ministerie legde de productie aan banden omdat het bedrijfje volgens hen de wijnnormen schond.

Intussen heeft het zestal er iets op gevonden: ze voegen voortaan één procent most toe, dat is versgeperst druivensap in plaats van de vergiste variant. In theorie is hun drankje de naam ‘wijn’ dus niet meer waardig.