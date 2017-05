Bemelmans en Petzschner geven op in dubbelspel in Seoel

Ruben Bemelmans is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in Seoel (hard/100.000 dollar).

De Limburger vormde een duo met de Duitser Philipp Petzschner. Zij stonden tegenover de Italiaan Thomas Fabbiano en de Israëliër Dudi Sela en gooiden al na het tweede game, bij een 1-1 stand, de handdoek in de ring. Waarom ze de strijd staakten, is voorlopig onduidelijk.

Eerder op de dag kende Bemelmans wel succes in het enkelspel. De nummer 137 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Australiër Luke Saville (ATP 319) in drie sets. In de kwartfinales wacht de Japanner Hiroki Moriya (ATP 200).