Ginstoker hoopt op onderdak in boerderij van Kolonie

Hoogstraten / Brecht - De linkervleugel van de boerderij in Wortel-Kolonie kijgt een grondige opknapbeurt. Sterkstokers uit Sint-Lenaarts (Brecht) is kandidaat om in het gebouw een distilleerderij te huisvesten.

De boerderij in de vroegere landloperskolonie van Wortel (Hoogstraten) is al gedeeltelijk gerenoveerd. In de rechtervleugel zit kinderboerderij De Bonte Beestenboel. Natuurpunt Markvallei baat in het voorste gedeelte haar bezoekerscentrum De Klapekster uit. Ook vzw De Slinger, een vereniging die activiteiten organiseert voor jongeren met een beperking, is er gehuisvest.

Voor de linkervleugel zijn gesprekken lopende met domeinbeheerder Kempens Landschap en kandidaat Thomas Cuyvers van Sterkstokers. “Ik gebruik nu mijn kelder en garage voor het maken van mijn gins en elixirs”, zegt Thomas Cuyvers. “Daarnaast huur ik nog een loods. De vraag naar mijn dranken groeit en volgende week breng ik een nieuwe vermout op de markt. Het wordt bij mij thuis te klein om optimaal te kunnen werken. De linkervleugel van de boerderij biedt veel meer plaats voor opslag en productie.”

De gesprekken tussen Thomas en Kempens Landschap over de erfpacht zijn een half jaar geleden gestart. Er is nog niets definitief, maar het zou wel eens snel kunnen gaan als alle handtekeningen gezet zijn. “We hopen dat de verbouwingen in het najaar kunnen beginnen. Dan zou over ongeveer een jaar de distilleerderij operationeel kunnen zijn”, zegt Thomas Cuyvers.

sterkstokers.be