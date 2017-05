Studio 100 brengt klassieke muziek en eten samen in nieuw festival

Boom - Studio 100 heeft samen met Jef Neve een gloednieuw festival voorgesteld: Lekker Klassiek. Het festival vindt plaats in De Schorre in Boom en combineert klassieke muziek met lekker eten.

“In het verleden hebben we vooral gefocust op entertainment voor families met kinderen”, zegt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100 Benelux. “We willen in de toekomst graag onze expertise aanwenden om ons te richten op een breder publiek. Net zoals de musicals 14-18 en 40-45 past Lekker Klassiek volledig in die doelstelling.”

Studio 100 werkt voor het festival samen met Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Lekker Klassiek wordt de opvolger van De Schorre betovert. “Dankzij Lekker Klassiek vinden liefhebbers van klassieke muziek hun weg naar De Schorre én liefhebbers van De Schorre vinden hun weg naar klassieke muziek”, zegt gedeputeerde Bruno Peeters.

Eten én muziek

Naast verschillende podia zal er ook muzikaal straattheater te vinden zijn op Lekker Klassiek. Jef Neve heeft als artistiek leider enkele straffe klassieke namen verzameld. Onder meer de gezelschappen O’Brass en Vivente Voce en solisten Liebrecht Vanbeckevoort en Anja Van Engeland tekenen present. Ook Jef Neve zelf zal optreden, begeleid door het symfonisch orkest La Passione.

Naast de muziek kan je op Lekker Klassiek ook eten aan de foodstands van de cheffen van Njam. Zo komen Roger Van Damme, Peppe Giacomazza, Dominique Persoone en Dagny Ros Asmundsdottir hun culinaire hoogstandjes tonen.