Jean-Michel Saive ziet concurrent afhaken om voorzitter te worden van Internationale Tafeltennisfederatie

De Qatarees Khalil Al-Mohannadi trekt zich terug uit de race om het voorzitterschap van de Internationale Tafeltennisfederatie ITTF. Dat is goed nieuws voor Jean-Michel Saive, die nu alleen nog de Duitse uittredend voorzitter Thomas Weikert als tegenkandidaat heeft.

“Na lange discussies met vrienden en vooral familie heb ik beslist mij terug te trekken, hoewel ik geloof dat ik een goeie kans had om te winnen”, zegt de huidige voorzitter van de Qatarese tafeltennisbond woensdag in een persbericht.

Al-Mohannadi mikt wel nog op een zitje in het Uitvoerend Comité van de ITTF. Die verkiezing vindt net als de voorzittersverkiezing plaats op 31 mei in het Duitse Düsseldorf.

In het communiqué spreekt de Qatarees zijn steun uit aan Thomas Weikert. “Ik heb respect voor beide kandidaten maar ik heb beslist Thomas Weikerts kandidatuur te steunen. De voorbije 2,5 jaar heeft hij de sport op een positieve manier veranderd. Hij verdient het in eigen land tot voorzitter te worden gekozen en nog vier jaar de kans te krijgen om zijn werk verder te zetten en zijn visie uit te dragen.”

Al-Mohannadi prijst Jean-Michel Saive als een “fantastische speler en ambassadeur voor het tafeltennis”. Toch vindt de Qatarees dat “Jean-Mi” niet de geschikte man is om de ITTF te leiden. “Hij bekleedde nog nooit een internationale topfunctie in de tafeltennissport. Daarom zou het niet correct zijn dat zijn eerste job meteen die van ITTF-voorzitter is. Maar als hij wint, zal ik hem uiteraard feliciteren.”