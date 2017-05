Opnames Hollywoodblockbuster gestart in Lint, maar topacteurs nog niet te zien

Lint - Bij AED Studio’s, vlak naast het station van Kontich-Kazerne, zijn de opnames van de Hollywoodblockbuster Kursk gestart. Gisteren kon je er nog gewoon binnenstappen, maar dat zal morgen veranderen.

Een tent van Flandria Rent, catering, enkele auto’s met Franse kentekens maar vooral veel huurwagens met Belgische nummerplaten: op het eerste zicht zou je niet denken dat bij AED Studio’s de opnames van de topfilm Kursk, met Colin Firth en Matthias Schoenaerts begonnen zijn. “De eigenlijke opnames starten pas donderdag”, vertelt Filip Van Vlem, woordvoerder van AED Studios, die verbaasd reageert als hij hoort dat we er gewoon konden binnenstappen. En meer zelfs, ineens ‘per ongeluk’ tijdens onze zoektocht naar het onthaal in de Dome een onderzeeër binnenstappen.

“Dat verandert als de opnames donderdag starten”, voorspelt Van Vlem. AED Group nam vier jaar geleden de site in de Fabriekstraat over van het failliete Alfacam. Eén van de troeven waarom Kursk in Lint wordt opgenomen, is het zwembad van 25 op 35 meter.

De Deense topregisseur Thomas Vinterberg koos voor zijn hoofdrollen voor Oscarwinnaar Colin Firth en onze Matthias Schoenaerts, met wie hij samenwerkte voor de film Far from the Madding Crowd.

Traiteur De Merode uit Duffel verzorgt de catering. “Maar alleen voor de decorbouwers, niet voor de acteurs. De filmcrew brengt meestal een eigen traiteur mee”, zegt de zaakvoerder, die al wel eens voor Matthias Schoenaerts mocht koken.