Nokia 3310 nog deze maand in de winkelrekken

De kogel is eindelijk door de kerk: nog deze maand zal de legendarische Nokia 3310 in ons land opnieuw te koop zijn in de winkels. Dat wordt gemeld in een persbericht.

Het toestel zal vanaf 22 mei in de winkelrekken liggen en kost 59,99 euro. Het toestel is wel niet exact hetzelfde als dat van vijftien jaar geleden, maar kreeg een moderne facelift. De nieuwe versie is verkrijgbaar in het felrood, matblauw, grijs en geel. Met zijn 79 gram zal het een lichtgewicht zijn ten opzichte van de oude versie, die 133 gram woog. Het grote voordeel: een batterij die een maand meegaat.

Met het nieuwe toestel is het ook mogelijk om op het internet te surfen, maar dat zal beduidend trager gaan dan bij huidige smartphones. Nokia benadrukt dan ook dat de 3310 geen smartphone is en er dus ook geen apps te downloaden zijn. Eén app is alleszins wel aanwezig: Snake, tot groot jolijt van de liefhebbers.