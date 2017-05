“Boeven vangen stopt niet bij de grens”

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - De politiezone Grens stopt in theorie bij de grensovergang. Maar in de praktijk ligt dat toch enigszins anders. Dankzij de samenwerking met de Nederlandse politiedistricten stopt politiehulp niet daar.

De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel grenzen respectievelijk aan de politiedistricten De Markiezaten (team Roosendaal) en De Baronie (team Weerijs). Het Beneluxverdrag maakt dat beide politiediensten op elkaars grondgebied kunnen optreden. “Omwille van het grensoverschrijdende karakter zien we de noodzaak om goed samen te werken met de twee aanliggende politiezones team Roosendaal en Weerijs”, zegt commissaris Patrick De Smedt van de Belgische politiezone Grens (PZG). “In het verleden werkten we al op regelmatige basis samen maar dat gaat nu nog intensiever gebeuren. De informatiestroom tussen Nederland en België zal dus verhoogd worden.”



“Boeven stoppen immers niet bij de grens", zegt Ton van der Velden, operationeel expert Gebiedsgeboden Politiezorg (GGP), team Roosendaal. "Daar zijn we ons heel goed van bewust en dus stoppen wij ook niet aan de grens.”

“Een mooi voorbeeld hiervan zijn de aanhangdiefstallen in België”, zegt Dré van Roomen, operationeel expert GGP, team Roosendaal. “Ook in Nederland verdwenen er aanhangwagens. Of denk aan het werkmateriaal dat in de regio uit schuurtjes verdween. Ook uit Belgische schuurtjes. Het is fijn dat, wanneer je aanhangwagen gestolen is in Roosendaal of Essen, jij je aanhangwagen ook weer terugkrijgen. Er zijn dan wel verdragen en wetgevingen die gevolgd moeten worden, maar dat is allemaal goed geregeld. Een goede samenwerking tussen België en Nederland is dan van groot belang.”

Ook bij het organiseren van een autorally, een veldcross of de paasmarkt vullen de politiediensten elkaar aan. “Wanneer we weten dat er veel volk zal zijn op een evenement aan de grens, zoals bijvoorbeeld de cyclocross, dan zullen we aan onze Nederlandse collega’s vragen of zij ons kunnen ondersteunen”, zegt De Smedt. “Zij weten immers welke Nederlanders extra in de gaten moeten worden gehouden. Dit systeem werkte uitstekend bij het EK in België. Heel veel Nederlanders kwamen toen in Essen naar het voetbal kijken. Andersom geven wij ook onze medewerking bij bijvoorbeeld ‘Draai van de kaai’ in Roosendaal. “Dit soort zaken zullen we nog regelmatiger gaan doen”, vervolgd Ton van der Velden. “We stoppen niet bij de grens maar nemen elkaar mee een stukje de grens over.