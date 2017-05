Voormalig fotojournalist Le Soir opgepakt in Turkije

Een zelfstandige Franse fotojournalist die nog voor Le Soir heeft gewerkt, is maandag opgepakt in Turkije. Dat meldt de organisatie Reporters sans Frontières (RSF).

Mathias Depardon werd opgepakt in Hasankeyf, in het zuidoosten van Turkije, toen hij een reportage maakte voor National Geographic, zo liet Erol Onderoglu van RSF weten. Zijn fototoestellen werden in beslag genomen. Hij wordt beschuldigd van PKK-gezinde propaganda.

Depardon, die journalistiek studeerde in Brussel en een tijdlang werkte voor Le Soir, is overgebracht naar Gaziantep. Depardon, die al enkele jaren in Turkije werkt, wordt nu mogelijk het land uitgezet.