Mirallas heeft goed nieuws over toekomst bij Everton (en viert dat in stijl)

Nu de Premier League op zijn einde loopt, kijken de Engelse clubs al vooruit naar volgend seizoen. Ook bij Everton, de club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas. Terwijl de toekomst van Lukaku bij de Toffees nog steeds onzeker is, lijkt Mirallas wel zin te hebben in een verlengd verblijf in Liverpool. Everton-voorzitter Bill Kenwright bevestigde op het eindeseizoensgala dat de snelle winger zijn contract zal verlengen.

De 29-jarige Kevin Mirallas maakte in 2012 de overstap naar Everton. Hij had nog een contract tot eind volgend seizoen 2018, maar dat wordt binnenkort dus verlengd. Mirallas kwam in zijn vijf jaar bij de Toffees 171 keer in actie voor de club en scoorde 39 doelpunten. Dit seizoen scoorde hij 4 doelpunten.

Op het eindeseizoensgala van Everton, genaamd “The Dixies” (naar de legendarische Engelse spits Dixie Dean) verscheen Kevin Mirallas met een zeer opvallend kostuum. De Rode Duivel was meteen het gespreksonderwerp op de blauwe loper, en werd door ploegmaat Tom Davies zelfs uitgeroepen tot meest stijlvolle speler bij Everton...

We caught up with @1tomdavies after his first of three awards to talk about his season, #TheDixies and Kevin Mirallas' suit! #EFC pic.twitter.com/81Ik4KGWDB — Everton (@Everton) May 9, 2017

Kevin Mirallas getting a new contract all of a sudden? My word, Bill Kenwright must be a MASSIVE fan of that suit of his. — Ed McCosh (@EdMc_Cosh) May 9, 2017

Mirallas deserves a new deal for his suit alone — nigel harrison (@bluenige) May 9, 2017