Klokkenluider Chelsea Manning komt vrij

Chelsea Manning, de voormalige inlichtingenanalist bij het Amerikaanse leger die werd veroordeeld voor het lekken van geheime informatie aan WikiLeaks, komt volgende week vrij. Dat heeft haar advocaat dinsdag bekendgemaakt.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar, maar kreeg van voormalige president Barack Obama kort voor zijn aftreden een forse strafvermindering. De exacte dag waarop ze wordt vrijgelaten kan haar entourage niet zeggen, maar het Witte Huis had het destijds over 17 mei.

De 29-jarige legersoldaat, vroeger bekend als Bradley Manning, haalde de internationale pers toen ze duizenden geheime militaire documenten doorspeelde aan WikiLeaks. Die werden gestolen toen Manning werkte in Irak.

Het ging om de grootste lek van geheime informatie ooit uit de Amerikaanse geschiedenis, en Manning zit hiervoor vast sinds haar arrestatie in mei 2010. “Chelsea heeft al de langste straf uitgezeten van alle klokkenluiders in de geschiedenis van dit land. Het was veel te lang, te streng en te draconisch”, zeiden Mannings advocaten in een gezamenlijke verklaring.

Manning, die in de gevangenis met haar geslachtsverandering begon, zei in een verklaring dat ze nu een toekomst voor zichzelf ziet als Chelsea. “Vrijheid was enkel een droom, en moeilijk om in te beelden. Nu is ze hier! Jij hield me in leven!”, zei ze op Twitter.

Tijdens haar tijd in de militaire gevangenis ging Manning naar verluidt enkele keren in hongerstaking en zou ze ook geprobeerd hebben zelfmoord te plegen.

