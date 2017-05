Ruben Bemelmans bereikt kwartfinales op Challenger Seoel

Ruben Bemelmans (ATP 137) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/100.000 dollar).

In de tweede ronde was de 29-jarige Limburger net iets sterker dan de 23-jarige Australiër Luke Saville (ATP 319), een ‘lucky loser’. Het werd 6-4, 3-6 en 7-5 na een partij die 2 uur en 42 minuten duurde.

Bemelmans, het achtste reekshoofd, speelt voor een plaats in de halve finales tegen de Japanner Hiroki Moriya (ATP 200) of de Zuid-Koreaanse ‘wildcard’ Yunseong Chung (ATP 597).

Later vandaag/woensdag komt Bemelmans nog een tweede keer in actie. In het dubbelspel staat hij met de Duitser Philipp Petzschner tegenover de Italiaan Thomas Fabbiano en de Israëliër Dudi Sela. Ruben Bemelmans is de enige Belg op de tabel van het Fila Seoul Open Challenger.