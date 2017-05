Kat ontsnapt na verhuis en loopt op eigen houtje naar vorige woning

Lier - Na meer dan twee weken zoeken, vond Myriam Schoeters haar kat die ontsnapte in het centrum van Lier terug in haar vorige woning in de Ringenhofweg in de Netebeemden.

Vreselijk schuldig voelde Myriam zich toen op 21 april haar tijgerkattin Poesie ontsnapte vlak na haar verhuis naar de Ogezlaan 49 in het centrum naast de politie. De kat zat nog maar net met een leibandje op het terras maar rukte zich los. Sindsdien ontbrak ieder spoor.

Myriam ging briefjes bussen in de buurt en lichtte de politie en tal van instanties in, maar Poesie bleef spoorloos. “Ik heb vroeger in een rusthuis voor kloosterzusters gewerkt en houd nog altijd contact met enkele nonnetjes. ‘Blijf tegen haar praten’, kreeg ik daar als advies.”

Maandag ging Myriam voor de vijfde maal kijken in haar vorige woning in de Ringenhofweg, vlakbij het kasteel van Dries Van Noten. “Zoals de zuster geadviseerd had, begon ik tegen Poesie te praten, en ineens kwam ze tevoorschijn uit de tuin. Ik dacht dat ik een geest zag en ben snel-snel in de Carrefour een vervoerbakje en eten gaan kopen. Daarna heb ik Poesie achteraan op de bagagedrager van mijn fiets meegenomen.”

Myriam staat versteld dat Poesie erin slaagde om heelhuids de drukke Ring van Lier over te steken, “hoogstwaarschijnlijk dan nog langs het druk kruispunt met de Mechelsesteenweg waar Louis Neefs en zijn vrouw indertijd verongelukt zijn”, zegt ze. “Dat is de meest evidente route. Ofwel kan ze helemaal langs de Nete zijn gelopen, maar dat lijkt me vreemd. Ik snap het niet: op 21 april heb ik haar in een afgesloten bak in mijn auto van de Ringenhofweg naar de Ogezlaan getransporteerd. Ze heeft helemaal niets van de omgeving gezien. En toch heeft ze de weg teruggevonden!”