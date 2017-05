AhA komt belofte na

Aartselaar - De Facebookgroep Aartselaar helpt Aartselaar (AhA) noteerde maandag haar 1.500ste lid. Met De Lange Tafel plannen ze een nieuwe, opvallende actie.

De initiatiefnemers van de menslievende Facebookgroep AhA zijn in de wolken. Bij de start in september 2015 hoopten ze ooit 1.500 leden te mogen vieren. Enkele dagen geleden was het zover. Veerle Galliaert is de gelukkige die de kaap toevallig rondde. Zij krijgt eerstdaags een gouden roos aangeboden.

AhA kwam in september 2015 voort uit de Facebookpagina High5-voor-Aartselaar. Met de opstart van AhA wilden de initiatiefnemers echter uit een ander vaatje tappen. Veeleer dan zelf projectjes op te zetten, wilde AhA het initiatief in de handen van de bevolking zelf leggen. De Lange Tafel is hun nieuwste idee.