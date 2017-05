Depeche Mode in Sportpaleis: een ontgoocheling met te weinig lichtpuntjes

De Britse synthpopgroep Depeche Mode heeft dinsdagavond in een vol Sportpaleis een matig concert gegeven dat deels werd ontsierd door de grote hoeveelheid nieuwe nummers. Vroeger kon de band prachtige songs schrijven, maar die kunst heeft ze blijkbaar verleerd.

De fans lieten het niet aan hun hart komen. Zanger Dave Gahan vierde dinsdag in Antwerpen zijn 55ste verjaardag, en werd daarvoor door het publiek op een luid ‘Happy birthday’ getrakteerd. De Brit is op het podium nog altijd even beweeglijk als in zijn jonge gloriedagen. Maar ‘Spirit’, de nieuwe cd die zijn band begin dit jaar uitbracht, staat vol met saaie en belegen songs met zwakke melodieën en teksten die dicht tegen de karamellenvers aanleunen.

Openingssongs ‘Going backwards’ en ‘So much love’ klonken ook in Antwerpen banaal, en de later gespeelde single ‘Where’s the revolution’ is een van de zwakste worpen uit hun carrière.

Mooi meezingfeest

Het lage niveau van de nieuwe songs werd in het Sportpaleis extra in de verf gezet toen de band de oude prachtsong ‘In your room’ inzette, snel gevolgd door de klassieker ‘World in my eyes’. De melodieën en de snedigheid van die nummers hebben na al die jaren nog niets aan kracht ingeboet.

Foto: Jan Van der Perre

Depeche Mode kan ook nog steeds rekenen op enthousiaste vrouwelijke fans. Toen Gahan in ‘Home’ de zin ‘I thank you for bringing me here’ zong, werd dat door veel van zijn vrouwelijke fans lustig meegezongen. Hun mannen reageerden iets koeler.

Pas wanneer Gahan en zijn mannen de Depeche Mode-hits uit de jaren tachtig aansneden, werd het publiek echt enthousiast. De akoestische versie van het prachtige ‘A question of lust’, en de klassieker ‘Stripped’ ontlokten een mooi meezingfeest.

Het werd helemaal fantastisch toen de band ‘Everything counts’ inzette, een nummer over hebberigheid in het bedrijfsleven. “The grabbing hands grab all they can. All for themselves after all”, klonk het bij duizenden fans uit volle borst.

Kermisbeat en zwijgende dieren

Toen Depeche Mode daarna hun grootste hit ‘Enjoy the silence’ inzette, bleef geen zitplaats nog aangeroerd.

Foto: Jan Van der Perre

Het is wel een beetje raar dat de band tijdens dat nummer grote beelden van een schaap, een paard, een varken en andere dieren liet zien. Het is niet omdat die dieren niet kunnen praten, dat ze geen lawaai kunnen maken. De titel van het nummer werd dus geen eer aangedaan.

Ook de kermisbeat die onder ‘Enjoy the silence’ werd gezet, was tenenkrullend. Het leek erop dat de Britse vijftigers hun klassieker absoluut naar de verdoemenis wilden slaan. Daar zijn ze helaas bijna in geslaagd. Het helpt ook niet dat Gahan net tijdens dit nummer doel- en gevoelloos op het podium rondparadeerde. Heel de boodschap van het intieme liefdesnummer ging naar de vaantjes.

Ontgoocheling

Het concert van Depeche Mode was een lange ontgoocheling met te weinig lichtpuntjes. Songs als ‘Never let me down again’ en het tot de bis opgespaarde ‘Walking in my shoes’ zijn van een bijzonder straf niveau, maar maken de zwakke momenten van dit concert slechts een beetje goed.

En de cover van David Bowies ‘Heroes’ miste een basishoeveelheid passie. Slotnummer ‘Personal Jesus’ zorgde wel voor een spetterend einde. Het nummer werd woord voor woord meegezongen, waardoor het concert alsnog met een positieve noot eindigde.

Volgende keer mag het iets meer van dat zijn.

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre