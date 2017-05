Mechelse firma heeft al drie maanden honderd vacatures voor informatici openstaan

Het tekort aan goede informatici is nijpender dan ooit. Voor sommige informaticafuncties krijgt de VDAB dubbel tot vier keer zoveel vacatures binnen als er geschikte werklozen zijn.

De sector is naarstig op zoek naar data-analisten, mensen die complexe informaticasystemen kunnen implementeren en ontwikkelaars. Het Mechelse informaticabedrijf Elmos wil ruim honderd informatici aanwerven, maar na drie maanden staan bijna alle vacatures nog steeds open. “Een sollicitant zei onlangs dat wij het tiende bedrijf zijn waar hij solliciteert en vroeg wat wij hem meer konden bieden dan de concurrentie”, zegt Lisbeth Debruyn, algemeen directeur van Elmos. “Er is in onze sector echt een oorlog om talent aan de gang.”

Volgens Vincent Nys, oprichter van het technologiebedrijf New Fusion, is de vraag naar nieuwe informaticatechnologie in de afgelopen drie jaar fors gestegen. “De arbeidsmarkt kan al die nieuwe jobaanbiedingen niet bijhouden. “Elk bedrijf wil een eigen app en ingenieuze website. Het is ook niet zo makkelijk om informaticus te worden. Je moet bereid zijn om je voortdurend bij te scholen, omdat de technologie om de haverklap verandert.”