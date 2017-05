“Omleiding is niet veilig voor fietsers”

Sint-Katelijne-Waver - Het actiecomité Stop De Drempel op de Mechelsesteenweg in Katelijne wil geen verhoogd verkeersplatform. De voorbereidende werken zijn aan de gang. Bovendien zegt het comité dat de gemeente communicatief volledig de mist is ingegaan.

De Mechelsesteenweg in de buurt van Café De Vijfhoek moet veiliger. Daar zijn het bestuur en het actiecomité het grondig over eens. De voorbereidende werkzaamheden zitten in de laatste fase, vanaf 15 mei kunnen de eigenlijke werkzaamheden starten. Die duren tot begin juli. Ivan Deleus van het actiecomité Stop De Drempel heeft verschillende bezwaren tegen de werkzaamheden en de drempel. “De omleiding tijdens de werken is erg onveilig voor fietsers en zwakke weggebruikers. Momenteel staan er tijdelijke verkeerslichten op de steenweg. Voortdurend wordt er door het rood gereden. En die drempel zelf, die zorgt alleen voor geluidsoverlast. Een bestuurder met een zware voet blijft ook na de werken een gevaar. De lakse manier die het bestuur in dit dossier hanteert, is opmerkelijk. Slechte communicatie en een verhoogde vorm van verkeersonveiligheid. Ook wij willen een veilige steenweg. Stel minstens een duidelijk verkeersplan met snelheidsaanduidingen op tijdens de werken. Fietsers bevinden zich nu in niemandsland, op de rijweg.”

Schepen Tom Ongena (Open Vld) begrijpt de kritiek niet: “Alles werd duidelijk besproken op de buurtvergadering, vlak voor de start van de voorbereidende werken. Kritiek of vragen waren er nauwelijks. De drempel zal niet voor geluidsoverlast zorgen, we hanteren zelfs de laagst mogelijke hellingsgraad. Twee weken geleden was hier nog een zwaar ongeval. Het is dus hoog tijd dat er actie wordt ondernomen. We kiezen voor een algemeen draagvlak en dus voor verkeersveiligheid.”

Deleus zegt nog dat de verkeerslichten heel slecht zichtbaar zijn bij een laaghangende en felle zon: “Dit is vragen om ongevallen.”